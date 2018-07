Lakicevic «Sono molto felice di essere nel club più antico d’Italia»

Il neo-acquisto rossoblu ha svolto le visite mediche stamane

Genova - «E' una occasione molto grande per la mia carriera e per la mia famiglia. Sono felice di essere qui nel club più Antico d'Italia. Cercherò di dare sempre il massimo in ogni gara» ha detto Lakicevic dopo le visite mediche al centro "Il Baluardo". Oltre al giocatore serbo hanno svolto i test fisici stamattina anche Sandro e Biraschi.

Altri tasselli che si aggiungono alla rosa che il 9 luglio partirà per il ritiro di Neustift in Val St.ubai