Lanterna Taekwondo, medaglie per Silvia Ghiotto e Mattew Cavazzuti

Genova - Nel weekend dei debuttanti, arrivano due medaglie anche per la Lanterna Taekwondo con gli argenti di Silvia Ghiotto e Mattew Cavazzuti. Per Silvia, che a giugno in Coppa Italia aveva ottenuto il bronzo, si tratta di una conferma della sua crescita: "Sono felice soprattutto perché penso di aver dato il massimo. Da domani riprenderò gli allenamenti e sono sicura che la prossima volta andrà ancora meglio". Felice anche Cavazzuti, che ha ceduto solo in finale dopo ben tre incontri vinti: "Stamattina ero agitato, ma appena salito sul tatami ho capito di essere pronto, ho affrontato i miei avversari con grinta seguendo i consigli del maestro Fabrizio Terrile e sono riuscito a raggiungere la finale. Qui ammetto che l'emozione ha preso il sopravvento, ma quella di oggi resta una delle più grandi emozioni della mia vita"



Da Chiavari arriva infine il bronzo di Etienne Garibaldi, classe 2001 in forza alla Black Shark del maestro Roberi. "Mi preparo a questo appuntamento dall'estate scorsa, quando ho frequentato il campus di specializzazione dell'ex campione olimpico Carlo Molfetta a Jesi. I suoi consigli mi hanno ispirato e oggi sono arrivato al palazzetto deciso a prendermi una medaglia".



Anche Savona festeggia le medaglie di Rosa Greta (bronzo) e Lucrezia Visconti (argento). In particolare, la rosa bissa il bronzo conquistato lo scorso anno ai Campionati nazionali universitari di Campobasso "Sono arrivata qui per mettermi alla prova, senza grandi obiettivi e torno a casa con una medaglia nazionale, sono felice" il commento di Greta "Oggi ho dato il massimo, da domani si ricominciano gli allenamenti, per presentarmi al massimo della forma ai prossimi appuntamenti".



Ora l'attenzione si sposta sulle forme e sul freestyle, con i campionati italiani in programma il 15 e 16 dicembre ad Arezzo