Lazio - Genoa 4-1. Finisce qui, pesante sconfitta dei rossoblu all´Olimpico

Genova - Lazio: Strakosha; Wallace, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi. A disp: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Basta, Durmisi, Murgia, Rossi, Cataldi, Badeji, Correa, Alberto.



Genoa: Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Gunter, Hiljemark, Romulo, Bessa, Criscito; Medeiros, Piatek. All. Davide Ballardini. A disp: Radu, Vodisek, Mazzitelli, Pereira, Lazovic, Lakicevic, Sandro, Omeonga, Rolon, Kouamè, Dalmonte, Pandev.



Arbitro: Abisso di Palermo



Primo Tempo

3' Wallace di testa, palla deviata da un difensore del Genoa, è corner



6' Gol Lazio Caicedo riceve un bel pallone da Wallacee in tuffo di testa batte Marchetti



10' Spolli spinge Immobile, è giallo



12' Tiro di Milinkovic-Savic stoppato da un difensore del Genoa



15' Girata di Piatek, para Strakosha a terra



19' Tiro di Romulo alto sopra la traversa



20' Destro da fuori area di Parolo, palla che finisce lontano dai pali di Marchetti



22' Gol Lazio Parolo ruba palla a Bessa e serve Immobile: l'attaccante di sinistro infila Marchetti all'angolino



27' Cambio nel Genoa: fuori Spolli, dentro Kouamè



30' Medeiros calcia, palla deviata in corner



34' Medeiros a giro, palla alta



43' Hiljemark toccato in area da Lucas Leiva, l'arbitro fa proseguire



45' Saranno 3' di recupero



46' Giallo a Bessa



47' Tiro di Kouamè, para Strakosha



48' Finisce il primo tempo tra Lazio e Genoa sul punteggio di 2-0



Secondo Tempo

1' GOL GENOA Piatek vince un rimpallo e di potenza batte Strakosha



9' Gol Lazio Milinkovic-Savic di testa infila il pallone all'angolino. Marchetti non può fare nulla



12' Caicedo calcia, Marchetti devia in corner. Ballardini toglie Romulo e inserisce Lazovic



15' Milinkovic Savic di potenza, è corner



17' Fuori Medeiros, dentro Sandro, finiti i cambi di Ballardini



18' Immobile calcia da posizione defilata sull'esterno della rete



20' Parolo di punta, palla a lato



28' Piatek calcia ma la difesa della Lazio è attenta e respinge il tiro della punta rossoblu



33' Correa si divora il quarto gol calciando alto sopra la traversa



45' Gol Lazio Immobile di piatto e arriva il quarto gol



48' Finisce qui, il Genoa perde 4-1 nella seconda trasferta della stagione