Lazio - Samp 1-1. Acerbi pareggia da pochi passi

Genova - Lazio: Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore Inzaghi. A disp. Guerrieri, Proto, Luiz Felipe, Lukaku, Durmisi, Bastos, Caceres, Berisha, Luis Alberto, Correa, Cataldi, Murgia.



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. Allenatore Giampaolo. A disp. Rafael, Belec, Sala, Junior Tavares, Ferrari, Tonelli, Rolando, Vieira, Saponara, Jankto, Defrel, Kownacki.



Arbitro: Mariani



Primo Tempo

6' Giallo a Caicedo per fallo su Ekdal



8' Audero in due tempi anticipa un giocatore della Lazio



13' Annullato gol a Immobile per fuorigioco



16' Immobile imbecca Patric che però spara alto



21' GOL SAMP Murru mette in area di rigore e Quagliarella di piatto insacca alle spalle di Strakosha



27' Audero strepitoso sul destro di Immobile



28' Radu anticipa Caprari al momento del tiro



36' Brivido per la Sampdoria in area di rigore, Anderson manda in corner



41' Milinkovic-Savic calcia sul fondo dopo la ribattuta della barriera sulla punizione di Parolo



44' Saranno due di recupero



45' Giallo a Immobile per fallo su Ramirez



46' Tiro di Immobile e palla di poco sul fondo



47' Palo della Lazio. Si chiude qui il primo tempo con la Sampdoria in vantaggio



Secondo Tempo

47' Punizione battuta da Caprari deviata in corner



50' Tiro di Patric, para Audero in due tempi



52' Conclusione potente di Lulic, Audero manda in corner



54' Conclusione sul fondo da parte di Parolo. Lazio ancora pericolosa



56' Colpo di testa di Radu, la Samp si salva grazie ad Anderson che anticipa Immobile



65' Giampaolo cambia, out Caprari, dentro Kownacki



69' Fallo di Wallace su Linetty, è giallo



70' Fuori Praet, dentro Jankto



71' Conclusione di Quagliarella deviata in corner



72' Correa imbeccato da Immobile calcia di sinistro, Audero devia di piede



76' Tiro di Milinkovic-Savic, para Audero



78' Gol Lazio Acerbi da pochi passi pareggia i conti



82' Fuori Ramirez, dentro Saponara



83' Audero esce a valanga su Immobili e sventa la minaccia



85' Lazio vicino al raddoppio con Milinkovic-Savic ma il pallone finisce fuori di poco