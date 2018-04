Lazio - Samp 4-0. Il Doria crolla all´Olimpico

Genova - Lazio: Strakosha; Caceres, De Vrij, Radu, Marusic; Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic, Felipe; Anderson; Immobile. All. Inzaghi. A disp. Guerrieri, Vargic, Luiz Felipe, Wallace, Bastos, Basta, Crecco, Di Gennaro, Lukaku, Nani, Caicedo



Sampdoria: Viviano; Berezinsky, Ferrari, Andersen, Strinic; Praet, Torreira, Barreto; Ramirez; Caprari, Zapata. All. Giampaolo. A disp: A disp. Belec, Tozzo, Silvestre, Regini, Sala, Linetty, Verre, Capezzi, Alvarez, Quagliarella, Kownacki.



Arbitro: Orsato di Schio



Primo Tempo

6' Anderson lancia Immobile ma il pallone è troppo lungo e Viviano fa sua la sfera



12' La Lazio attacca, la Samp si difende bene



19' Cambio forzato di Inzaghi: fuori Parolo e dentro Lukaku



21' Lukaku calcia, Torreira respinge malamente e manda in corner



23' Colpo di testa di Lucas Leiva, palla alta sopra la traversa



Ammonito Lucas Leiva per gioco scorretto su Praet



28' Tiro dalla distanza di Barreto, Strakosha respinge. Poi Torreira mette in mezzo all'area di rigore ma la difesa della Lazio libera



32' Gol Lazio Milinkovic-Savic di testa batte Viviano in tuffo



35' Tiro di Lucas Leiva respinto da Ferrari



38' Tiro di Immobile, Viviamo respinge



42' Marusic dalla distanza, Viviano manda in corner



43' Gol Lazio De Vrij di testa, Viviano battuto



45' Finisce il primo tempo con la Sampdoria sotto di 2 gol contro la Lazio



Secondo Tempo

3' Tiro di Milinkovic-Savic, Viviano respinge. Il pallone va a Immobile che sbaglia. La punta era in off side



11' Zapata calcia, la difesa della Lazio libera



14 Out Zapata per infortunio, dentro Quagliarella



17' Tiro di Kownacki centrale, para Strakosha



23' Punizione battuta da Anderson, palla alta



24' Fuori Ramirez, dentro Linetty



28' Caceres di testa, palla che termina sul fondo



37' Milinkovic calcia, Caceres la tocca e palla in out



40' Gol Lazio Immobile mette a segno il tris segnando tutto solo



43' Gol Lazio Immobile tutto solo batte Viviano con l'interno



45' Finisce qui, la Sampdoria crolla all'Olimpico: la Lazio vince 4-0