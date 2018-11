Lazovic: «Peccato per il derby, meritavamo la vittoria»

Il calciatore del Genoa era ospite del club Grifoni in Camper

Genova - «Meritavamo i tre punti contro la Sampdoria ma siamo comunque soddisfatti di come abbiamo disputato il derby, perché ci sono stati margini di crescita. L’unica gara in questo mini ciclo che abbiamo fallito è stata contro l’Inter, per il resto ce la siamo giocata fino all’ultimo»: lo ha dichiarato il centrocampista del Genoa Darko Lazovic a Gradinata Nord su Primocanale alla festa del club Grifoni in Camper.



Avversario - Lazovic ha poi posto l’attenzione sulla sfida di domenica contro il Torino: «Vogliamo fare punti per sbloccarci in trasferta». Infine il giocatore ha parlato del suo futuro: «Spero di restare al Genoa ancora per molto tempo, qua mi trovo bene».