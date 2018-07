Le sfide di Samp e Genoa: svelato il calendario

Ecco la nuova serie A che partirà il 19 agosto.

Genova - Toccherà alla Sampdoria iniziare il campionato 2018/2019 in casa: l’avversario di turno è la Fiorentina, affrontata l’anno scorso alla seconda giornata. I blucerchiati già la scorsa stagione hanno iniziato in casa, avversario di turno era il Benevento. Alla seconda giornata i blucerchiati saranno di scena alla Dacia Arena contro l'Udinese, mentre alla terza ecco il Napoli allenato da Carlo Ancelotti. Alla quarta la Sampdoria sarà impegnata contro il Frosinone allo Stirpe mentre alla quinta la formazione allenata da Giampaolo affrontera un'altra big al Ferraris e cioè l'Inter degli ex Icardi e Skriniar. Alla sesta la Sampdoria partirà alla volta della Sardegna per affrontare il Cagliari, mentre alla settima ecco la Spal in casa. All'ottava per la Sampdoria la gara allo stadio Atleti Azzurri d'Italia contro l'Atalanta di Duvan Zapata, mentre alla nona il Sassuolo che tra le sue fila annovera Filip Djuricic. Alla decina invece sarà in programma la trasferta a San Siro contro il Milan mentre all'undicesima arriverà il Torino allenato da una vecchia conoscenza come Walter Mazzarri. Alla dodicesima invece sfida alla Roma all'Olimpico, battuta 1-0 la scorsa stagione, mentre alla quattordicesima ecco il Bologna. Alla quindicesima la gara contro la Lazio all'Olimpico mentre alla sedicesima arriverà il Parma in una gara molto sentita da entrambe le tifoserie per il forte gemellaggio. Alla diciassettesima la sfida contro l'Inter mentre alla diciottesima, il 26 dicembre, gara al Ferraris contro il Chievo. La Sampdoria chiuderà l'andata in trasferta contro la Juventus all'Allianz Stadium.



Grifone - Inizierà in trasferta il campionato del Genoa: la prima giornata sarà a San Siro contro il Milan allenato da Rino Gattuso. Alla seconda l'esordio in casa contro il neopromosso Empoli, mentre alla terza la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Alla quarta giornata la squadra allenata da Ballardini affronterà il Bologna al Ferraris. Trasferta all'Olimpico alla quinta contro la Lazio, mentre alla sesta ci sarà il Chievo Verona in casa. Alla settima l'incontro al Benito Stirpe contro il Frosinone, mentre all'ottava gara al Ferraris contro la terza neopromossa, il Parma. Alla nona il Genoa affronterà la Juventus con il grande colpo Cristiano Ronaldo: la sfida si disputerà all'Allianz Stadium. Alla decima invece sarà in programma Genoa - Udinese, all'undicesima invece la sfida contro l'Inter a San Siro mentre alla dodicesima una sfida molto sentita dai tifosi per il gemellaggio decennale, al Ferraris ci sarà il Napoli. Alla quattordicesima i rossoblu saranno di scena all'Olimpico di Torino contro la formazione granata mentre alle quindicesima si disputerà la gara contro la Spal l'anno scorso in programma l'antivigilia di Natale. Alla sedicesima il Genoa invece giocherà la gara all'Olimpico contro la Roma degli ex Perotti ed El Shaarawy, mentre alla diciasettesima la gara contro l'Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini. Nel giorno del Boxing Day il Genoa volerà in Sardegna per affrontare il Cagliari, mentre l'ultima sarà in casa contro la Fiorentina. L'anno scorso la partita finì con tanti gol.