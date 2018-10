Linetty: «Gol bellissimo ma sono più felice per i punti»

Il centrocampista polacco ha realizzato la prima rete in campionato

Genova - «Sono felice per il gol realizzato ma ancor di più per la vittoria»: lo ha dichiarato il centrocampista della Sampdoria Karol Linetty al termine della partita contro la Spal.



Gara - «Siamo stati bravi a reagire allo svantaggio iniziale e a ribaltare il risultato. Nel finale i nostri avversari hanno cercato il pareggio ma in difesa siamo stati attenti e abbiamo concesso poco. Peccato per i punti persi contro Inter e Cagliari ma dobbiamo pensare alle prossime sfide».



Avversario - Domenica alle 15 la Sampdoria sarà di scena a Bergamo contro l’Atalanta. Così Linetty: «Affronteremo un avversario tosto che in casa ha sempre fatto bene. Speriamo di ripetere la partita dello scorso campionato, sarebbe bello».