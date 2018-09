Linetty: «Siamo stati sfortunati »

«Quando ho visto il pallone scendere, ho pensato sarebbe entrata »

Genova - Il centrocampista della Sampdoria Karol Linetty ha parlato dopo il pareggio per 0-0 alla Sardegna Arena, contro il Cagliari. Una partita con tante occasioni per i blucerchiati: due legni e un rigore sbagliato al 91' da Kownacki.



Sulla prestazione: «Il primo tempo non abbiamo giocato come sappiamo fare, con un giro palla veloce, ma abbia cercato troppo spesso di giocare con lanci lunghi. Il secondo tempo abbiamo iniziato molto bene, siamo stati molto aggressivi».



Sulla traversa colpita: «Ho avuto un occasione per segnare, ma è mancata la fortuna. Quando ho visto il pallone scendere ho pensato che sarebbe entrata».



Riguardo il rigore fallito da Kownacki:«Il portiere ha fatto una buona parata. Sappiamo di dover vincere queste partite. Da domani lavoreremo per migliorare».