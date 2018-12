LIVE Cagliari-Genoa 1-0, Farias porta in vantaggio i sardi

Prandelli cerca il pareggio con il tridente in campo

Genova - CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Cigarini, Barella; Joao Pedro (14' Ionita); Pavoletti, Farias. Allenatore: Maran. A disposizione: Aresti, Daga, Rafael, Andreolli, Pajac, Romagna, Bradaric, Dessena, Ionita, Lella, Cerri, Sau.



GENOA (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero (66' Favilli), Criscito; Pereira, Hiljermark, Sandro (46' Kouamé), Rolon, Lazovic; Bessa; Piatek. Allenatore: Prandelli. A disposizione: Marchetti, Vodisek, Lisandro Lopez, Romulo, Kouamè, Pandev, Dalmonte, Favilli, Omeonga, Veloso, Zukanovic.



Arbitro: Orsato



SECONDO TEMPO



66' CAMBIO per il Genoa. Esce Romero, entra Favilli



64' GIALLO per Faragò del Cagliari. Sgambetta Rolon



63' Lazovic esplode un tiro dal limite che finisce ampiamente a lato



62' Farias spreca da ottima posizione, liberato dalla sponda di Pavoletti. Radu blocca in due tempi



55' Pericoloso Kouamé in incursione, Cragno respinge con i piedi



54' Barella scarica a Pavoletti che conclude a giro alto sopra la traversa



50' Bessa pericoloso con un diagonale che termina di poco fuori. Si era liberato grazie ad un velo di Piatek



46' CAMBIO per il Genoa. Esce Sandro, entra Kouamè



46' Inizia il secondo tempo



PRIMO TEMPO



45'+3' GIALLO per Farias del Cagliari che si è tolto la maglia esultando



45'+3' GOL del Cagliari con Farias. Girata di destro su cross di Srna, Farias era appostato sul secondo palo



44' Radu neutralizza una conclusione da dentro l'area di Farias, troppo debole



43' Pavoletti ci prova da posiziona angolata, Radu blocca senza problemi



42' Cragno para in tuffo una conclusione di Sandro



41' GIALLO per Rolon. Scivolata in ritardo su Faragò



31' Cigarini innesca Barella che cerca la conclusione a giro, il pallone sfiora il secondo palo ed esce



30' Pisacane ci prova di controbalzo con il piattone, palla alta sopra la porta di Radu



26' Occasione per Ionita che raccoglie la sponda di petto di Pavoletti, dopo il controllo conclude alto



14' CAMBIO per il Cagliari. Esce Joao Pedro (infortunato), entra Ionita



13' Piatek supera Ceppitelli e conclude da posizione defilata, Cragno respinge proteggendo il primo palo



05' Rolon conclude rasoterra con il sinistro, il pallone finisce a lato del secondo palo



02' GIALLO per Romero del Genoa, fallo su Joa Pedro



01' Inizia la partita