LIVE GENOA-SPAL 1-1, rossoblu in 10 uomini per l´espulsione di Criscito

Piatek su rigore ha pareggiato alla marcatura di testa di Petagna

Genova - GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito (10' ROSSO); Pedro Pereira (45' Gunter), Hiljemark, Sandro, Miguel Veloso, Lazovic; Kouamé, Piatek. Allenatore: Prandelli



SPAL (3-5-2): Gomis; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Semplici



Arbitro: F. Pasqua



SECONDO TEMPO



57' Schiattarella penetra per vie centrali, il tiro dal limite trova la risposta di Radu



55' GIALLO per Veloso del Genoa. Intervento in ritardo su Missiroli



51' Kurtic ci prova con una conclusione dai 25 metri, Radu non si fa sorprendere



46' CAMBIO per il Genoa. Esce Pereira, entra Gunter



PRIMO TEMPO



45+3' Radu salva il risultato deviando sulla traversa un colpo di testa di Petagna



45+2' Veloso prova dalla distanza, ma il pallone finisce ampiamente sopra la traversa



42' Tiro velenoso di Fares. Radu blocca in due tempi



40' Radu prodigioso salva su Petagna e Antenucci colpisce il palo



38' GOL del Genoa su rigore, Piatek realizza spiazzando il portiere



35' CALCIO DI RIGORE per il Genoa dopo il consulto del Var



32' GIALLO per Bonifazi della Spal. Intervento falloso su Kouamé



22' GIALLO per Petagna della Spal. Gomitata a Biraschi mentre cercava di liberarsi dalla marcatura



14' GOL della Spal con Petagna. Punizione di Schiattarella dal vertice sinistro dell'area, Felipe prolunga di testa sul secondo palo dove arriva Petagna, che di testa insacca.



11' ROSSO per Criscito del Genoa. Fallo a centrocampo su Schiattarella



1' Calcio d'inizio. Squadre con le divise tradizionali: il Genoa in rossoblu e la Spal con la maglia a strisce verticali bianche e azzurre