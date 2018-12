LIVE Genoa-V. Entella 3-3, calci di rigore per decidere chi passerà il turno

Derby ligure con punteggio ancora in equilibrio

Genova - GENOA (3-5-2): Marchetti; Lopez, Biraschi, Zukanovic; Pereira (58' Bessa), Romulo, Rolon (105' Sandro), Omeonga (81' Veloso), Medeiros (58' Pandev); Piatek, Lapadula. All. Juric



ENTELLA (4-3-1-2): Paroni, Di Paola, , Benedetti, Cleur, Crialese, Icardi, Zigrossi (74' Baroni),Ardizzone (93' Paolucci), Adorjan, Martinho (63' Nizzetto), Petrovic (64' Mota). All. Boscaglia



Arbitro: Marini



II TEMPO SUPPLEMENTARE



121' GOL dell'Entella che pareggia all'ultimo secondo con Adorjan



118' Piatek coglie il palo con una conclusione da fuori



111' Grande parata di Marchetti, con Mota che conclude da dentro l'area



108' GOL di Lapadula su calcio di rigore



106' Lapadula colpisce di testa in avvitamento, Paroni blocca



105' CAMBIO per il Genoa. Esce Rolon, entra Sandro



I TEMPO SUPPLEMENTARE



100' Marchetti con un colpo di reni toglie il pallone dallo specchio della porta, Entella vicina al vantaggio dopo un tiro sporcato dalla difesa



95' GIALLO per Paolucci dell'Entella



93' CAMBIO per l'Entella. Esce Ardizzoni, entra Paolucci



SECONDO TEMPO



86' GOL di Piatek, di nuovo un rigore per il Genoa realizzato dal polacco



83' GOL dell'Entella, Icardi conclude un'azione corale



81' CAMBIO per il Genoa. Esce Omeonga, entra Veloso



74' CAMBIO per l'Entella. Esce Zigrossi, entra Baroni



65' CAMBIO per l'Entella. Esce Petrovic, entra Mota Carvalho



64' CAMBIO per l'Entella. Esce Martinho, entra Nizzetto



63' Pandev sfiora il palo con un rasoterra velenoso



61' Ottima occasione per Lapadula in contropiede, ma la conclusione è abbastanza centrale e Paroni lo ferma



58' Doppio CAMBIO per il Genoa. Escono Medeiros e Pereira, entrano Bessa e Pandev



46' Inizia la seconda frazione



PRIMO TEMPO



35' Romulo conclude dal limite dell'area, Paroni attento devia in angolo



31' GIALLO per Lopez, fallo di mano



29' Giallo per Adorjan, fallo a centrocampo su Rolon



26' GOL del Genoa da calcio di rigore. Piatek spiazza il portiere e pareggia



24' Piatek ci prova con un tiro dalla distanza, Paroni devia in parata alta con la mano di richiamo



19' GOL dell'Entella con Icardi, conclusione nell'angolino che scavalca Marchetti



10' Grande parata di Paroni che nega la rete a Lapadula. L'attaccante aveva concluso da dentro l'area piccola, sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti



05' Ci prova Medeiros da calcio di punizione. Pallone bloccato con facilità da Paroni



04' Occasione per Pereira dopo uno scambio al limite dell'area con Medeiros. Il tiro da posizione angolata è respinto da Paroni



01' Partita iniziata