LIVE Juventus-Sampdoria 1-1, Quagliarella su rigore pareggia a Ronaldo

4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 partite per Juve e Samp

Genova - JUVENTUS: Perin, De Sciglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Pinsoglio, Szczesny, Benatia, Bonucci, Bernardeschi, Costa, Khedira, Spinazzola, Kean



SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Sala, Colley, Ferrari, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Ramirez; Quagliarella, Caprari. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Rafael, Belec, Regini, Leverbe, Tonelli, Tavares, Rolando, Jankto, Saponara, Vieira, Defrel, Kownacki



Arbitro: Valeri



PRIMO TEMPO



35' GIALLO per Matuidi della Juve.



33' GOL della Sampdoria. Quagliarella su rigore dopo il silent check



30' L'arbitro va a visionare il var per una mano di Emre Can in area



24' Dybala sfiora il raddoppio per la Juventus dopo un'azione prolungata



20' Buona occasione per Caprari, il tiro è deviato da Chiellini in angolo



18' Conclusione di Praet leggermente strozzata, Perin controlla il pallone uscire dal campo



15' Audero in uscita anticipa Cristiano, attivato dal lancio di Dybala



12' Gioco fermo per circa un minuto a causa di un silent check dell'arbitro. Si riparte senza provvedimenti particolari



02' GOL della Juventus con Cristiano Ronaldo. Un diagonale all'altezza dell'area di rigore che si insacca sull'angolino, Audero tocca ma non riesce a parare



01' Inizia il match. All'ultimo minuto Perin schierato al posto di Sczesny che ha avuto un problema durante il riscaldamento