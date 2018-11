LIVE Roma-Sampdoria 3-0, tris dei giallorossi con El Shaarawy

La Roma mette in ghiaccio la partita con il terzo gol

Genova - ROMA (4-2-3-1): Olsen, Florenzi, Manolas, J. Jesus, Kolarov, N'Zonzi, Cristante, El Shaarawy, Pellegrini, Kluivert, Schick (68' Dzeko). All. Di Francesco.

A disposizione: Fuzato, Mirante, Dzeko, Marcano, Under, Santon, Cori , Fazio, Zaniolo



SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Bereszynski, Andersen, Colley, Murru, R. Vieira, Linetty, Praet (46' Jankto), Ramirez, Defrel, Caprari. All. Giampaolo.

A disposizione: Rafael, Belc, Saponara, Ekdal, Sala, Jankto, Leverbe, Tavares, Ferrari, Tonelli, Quagliarella, Kownacki.



Arbitro: Irrati



SECONDO TEMPO



80' CAMBIO per la Samp. Esce Caprari, entra Kownacki



79' CAMBIO per la Roma. Esce Pelegrini, entra Zaniolo



72' GOL della Roma con El Shaarawy che insacca con un destro a giro



69' CAMBIO per la Samp. Esce Linetty, entra Sala



68' CAMBIO per la Roma. Esce Schick, entra Dzeko



66' Niente calcio di rigore, Irrati assegna il corner per la Roma



65' Irrati al var. Deviazione di Colley dubbia (forse con la mano) in area



64' Manolas in sforbiciata, pallone deviato in corner



60' GOL della Roma, Schick anticipa la difesa sul cross rasoterra di Kolarov



55' Irrati controlla il var e revoca il calcio di rigore. Si riparte da Olsen



54' Contatto tra Ramirez e Manolas in area. L'arbitro assegna il rigore



49' Colley chiude Schick che stava per calciare dall'area di rigore



46' Inizia il secondo tempo, padroni di casa in vantaggio di un gol



46' CAMBIO per la Sampdoria. Esce Praet, entra Jankto



PRIMO TEMPO



45' Finisce il primo tempo senza minuti di recupero.



40' GIALLO per Florenzi della Roma. Fallo duro su Linetty



34' Kluivert colpisce il palo alla sinistra di Audero, con un piattone rasoterra



33' Kolarov si prende rischi nel disimpegno: colpisce il palo e poi devia in angolo



25' Cross rasoterra di Praet in area, bloccato dall'uscita di Olsen



19' GOL della Roma. Juan Jesus insacca dopo una mischia scaturita dagli sviluppi di un calcio d'angolo



18' GIALLO per Linetty della Sampdoria. Salterà il derby per squalifica di domenica prossima



17' Audero blocca a terra il tentativo dalla distanza di Cristante



13' Buona occasione per Pellegrini, imbeccato da Schick, ma il pallone è ribattuto dalla difesa



10' Punizione dalla trequarti per i giallorossi, il cross è facile preda di Andersen che spazza



2' Linetty ci prova con il mancino, deviazione di Jesus e angolo per i blucerchiati



1' Si inizia. Giornata soleggiata a Roma: i padroni di casa con la divisa rossa, gli ospiti in nero