LIVE - Samp-Viterbese: 0-0. Fischio d´inizio

Genova - Luci accese al Ferraris per il primo impegno ufficiale della Sampdoria della stagione 2018/19. Al cospetto degli uomini di Giampaolo ci sarà la Viterbese. Un impegno all'apparenza non proibitivo, quello di quest'oggi, che però non va sottovalutato in vista dell'esordio in campionato con la Fiorentina e per il cammino stesso dei blucerchiati in Coppa Italia.



Il tecnico abruzzese schiera il classico 4-3-1-2. In porta Audero, difesa a quattro composta da Sala, Colley, Andersen e Murru. Vertice basso di centrocampo Barreto (con tanto di fascia da capitano), mezz'ali Linetty e Praet. Ad agire alle spalle del duo Kownacki-Defrel ci sarà Ramirez.



LE FORMAZIONI



SAMPDORIA: Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Barreto, Linetty; Ramirez; Defrel, Kownacki. All. Giampaolo

VITERBESE: Forte, De Giorgi, Atanasov, Cenciarelli, Rinaldi, Ngissah, Damiani, Palermo, Vandeputte, Zerbin, De Vito. All. Lopez



LA CRONACA



1' Partiti! La Samp attaccherà sotto la gradinata nord nella prima frazione di gara.