LIVE - Sampdoria-Spal: 2-1. Petagna a un passo dal pari

Genova - Luci accese al Ferraris per il Monday Night della 7a giornata di Serie A Tim. A sorpresa Ramirez in panchina, Giampaolo avanza Praet e schiera il trio Linetty, Ekdal, Barreto in mediana. Per il resto la solita Samp, con Tonelli e Andersen davanti ad Audero. Sugli esterni Bersezynski e Murru, davanti tandem consolidato, Quagliarella-Defrel. Semplici vara un mini turnover con Paloschi che vince il ballottaggio con Antenucci e Costa che dà un po' di respiro al non sempre perfetto Fares. Panchina per l'ex Samp Lorenco Simic.



Premi F5 per aggiornare



SAMPDORIA-SPAL 2-1



Reti: Paloschi 21', Linetty 25', Defrel 60'

Sampdoria - Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Praet; Quagliarella, Defrel (66' Caprari). All.: Giampaolo

Spal - Gomis; Cionek, Djourou, Felipe; Lazzari, Everrton Luiz ('65 Missiroli), Schiattarella, Valoti, Costa; Paloschi, Petagna. All.: Semplici

Arbitro - La Penna di Roma



La cronaca:



1' Fischio d'inizio, la Samp attaccherà sotto la gradinata nord nella prima frazione di gioco.



2' BARRETO! Doria a un passo dal vantaggio con il paraguaiano che, su assist di Defrel, per poco non trafigge Gomis. Bravo il portiere spallino a respingere.



7' Inizio arrembante dell'undici di Giampaolo, che prova a interrompere la costruzione del gioco ospite con un pressing alto.



11' GOL ANNULLATO ALLA SAMP! Barreto imbecca Quagliarella, che a centro area insacca alle spalle di Gomis. La Penna, su consulto del silent check del Var, conferma la decisione iniziale. Gol annullato per fuorigioco.



16' VALOTI! Spal vicina al gol con il numero otto, che di testa impensierisce Audero. Sarà corner.



21' GOL DI PALOSCHI! Destro potente di Lazzari, respinge male Audero. Si precipita sulla sfera il numero 43 ospite, che insacca. Samp sotto.



25' SUBITO LINETTY, PAREGGIO SAMP! Il polacco sfrutta la sponda di testa di Quagliarella, e con un sinistro al volo spedisce alle spalle di Gomis. Grandissimo gol di Linetty, ripristinato l'equilibrio.



33' PRAET! Il belga tenta un sinistro potente che sorvola non di molto la traversa.7



37' Primo cartellino di giornata ai danni di Felipe, reo di aver steso Praet.



39' Ammonito Everton Luiz. Brutto fallo del numero 25 ai danni di Linetty.



40' Ammonito Anche Ekdal, per un fallo a centrocampo.



45' Duplice fischio di La Penna. Squadre all'intervallo sull'1-1.



INTERVALLO



1' Comincia la ripresa.



2' Ammonito Murru per un fallo a centrocampo.



8' Ci prova Quagaliarella dal limite dell'area, ma il bomber stabiese non colpisce bene. Il tiro termine a lato.



15' DEFREL! SORPASSO DORIA! Quagliarella tenta il diagonale, ma Gomis si oppone. La sfera torna sui piedi dell'attaccante campano, che appoggia intelligentemente al centro per Defrel che insacca. Samp avanti!



20' Primo cambio per Semplici: esce Everton Luiz, entra Missiroli.



21' Cambio anche nelle fila blucerchiate: esce Defrel (tra gli applausi del Ferrari), entra Caprari.



22' PETAGNA! Slalom gigante del numero 37 che si incunea centralmente ed esplode il sinistro radente l'erba, Audero si distende e in due tempi fa sua la presa.