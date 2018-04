Louis Lunari consegna a Jack Savoretti il cd «Un Cuore Grande Così Genoa Music»

Genova - Louis Lunari, insieme al "driver rossoblù" Fabio Tartari, ha consegnato a Jack Savoretti, dopo il suo live al teatro Archivolto del 21-4-18, una copia della ristampa del cd «Un Cuore Grande Così Genoa Music», per sostenere UCGC.

Ne sono disponibili copie presso il negozio "Questione di feeling" di Via Ceccardi (tel. 010561162), gestito dal "conduttore rossoblù" Fabrizio Pianetti, o scrivendo all'attenzione di Ricky a info@uncuoregrandecosi.it. I Ragazzi di UCGC chiedono per ogni copia un sostegno minimo di 5 euro. Sia il cd che le canzoni scritte dai Sunset Boys per il Grifone sono state inserite pure nella mostra al Museo del Genoa. La ristampa del cd è dedicata dai Sunset Boys «alla memoria di Massimo Margherita, che per la Nord era Mao di Rivarolo, il "vecchio ultrà" scomparso il 9 gennaio 2015 in un incidente stradale».