Luci accese al Ferraris, le formazioni di Sampdoria e Spal

Genova - Luci accese al Ferraris per il Monday Night della 7a giornata di Serie A Tim. A sorpresa Ramirez in panchina, Giampaolo avanza Praet e schiera il trio Linetty, Ekdal, Barreto in mediana. Per il resto la solita Samp, con Tonelli e Andersen davanti ad Audero. Sugli esterni Bersezynski e Murru, davanti tandem consolidato, Quagliarella-Defrel. Semplici vara un mini turnover con Paloschi che vince il ballottaggio con Antenucci e Costa che dà un po' di respiro al non sempre perfetto Fares. Panchina per l'ex Samp Lorenco Simic.



SAMPDORIA-SPAL 0-0



Sampdoria - Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Praet; Quagliarella, Defrel. All.: Giampaolo

Spal - Gomis; Cionek, Djourou, Felipe; Lazzari, Everrton Luiz, Schiattarella, Valoti, Costa; Paloschi, Petagna. All.: Semplici

Arbitro - La Penna di Roma