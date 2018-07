Lutto per la scomparsa dell´ex arbitro internazionale Claudio Pieri

Genova - E’ scomparso all’età di 77 anni l’arbitro Claudio Pieri: ex fischietto internazionale, apparteneva alla sezione Aia di Genova. La prima gara arbitrata è stata nel 1975, Inter – Roma mentre l’ultima è avvenuta nel 1987.



Negli ultimi anni Pieri ha fatto parte anche della sezione di Chiavari e nel 1983 è stato vincitore del Premio Mauro. Inoltre ha ricoperto numerosi ruoli dirigenziali, sia come Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Liguria sia come Responsabile di Commissioni Nazionali fino alla guida dell'allora CAN C.



Il Presidente dell'AIA Marcello Nicchi ed il Vice Narciso Pisacreta, insieme ai componenti del Comitato Nazionale, al Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Alfredo Trentalange ed ai Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali, anche a nome dei 35.000 arbitri italiani, esprimono alla sua famiglia profondo cordoglio e vicinanza.



ph Aia di Chiavari