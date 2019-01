Genova - «Se Fabio Quagliarella continua di questo passo lo chiamo di sicuro»: lo ha annunciato in un’intervista al Corriere dello Sport il ct della Nazionale Roberto Mancini in vista delle qualificazioni di marzo.



Il ct ha però precisato in vista di Euro 2020: «Quagliarella anche per l’età deve sapere che nel lungo periodo difficilmente farà parte della compagine azzurra. Questo è un discorso che vale anche per altri giocatori».