Mancini sui Mondiali: «Il Brasile solo superiore all´Italia»

Genova - «E' stato devastante per la nazionale italiana di calcio non andare ai Mondiali in Russia, e a giudicare dalle partite viste fin qui a parte il Brasile non vedo nazionali superiori a noi»: lo ha spiegato il ct dell'Italia Roberto Mancini intervenuto a Balalaika in onda su Canale 5.



«Gli italiani quando mi incontrano mi dicono che potevamo starci anche noi in Russia e viste le squadre che ci sono è un pensiero che condivido. E’ un dispiacere guardare un Mondiale senza l’Italia».







Il ct guarda al futuro: “non tutto è così negativo come ha detto in tanti. L’eliminazione è stata devastante ma i giocatori che abbiamo sono giovani e bravi. Dobbiamo avere entusiasmo e remare tutti per la Nazionale. Io ho trovato giocatori molto disponibili. La mia speranza è che possano giocare tutti con continuità per crescere molto da qui a due anni. Caldara, Pellegrini, Chiesa, possono crescere tanto. Dobbiamo cercare di qualificarci per gli Europei e avere una squadra che possa puntare alla vittoria. Poi penseremo al prossimo Mondiale”.