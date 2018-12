Maratona di Genova, oltre un migliaio di persone hanno corso i 43 km commemorativi

Vince il marocchino Mohammed Rity in 2 ore e 31 minuti

Genova - Quarantatrè chilometri per ricordare le vittime del crollo di ponte Morandi: è il percorso deciso dagli organizzatori per la maratona, tornata a Genova dopo quattordici anni. La partenza è avvenuta introno alle 8.30 dalla zona del Porto Antico e durante il percorso gli atleti sono passati anche da via Fillak, a ridosso del viadotto con la commozione che ha prevalso sull’agonismo.



Partecipazione - Il via è stato dato dalla triestina Rita Giancristofaro, rimasta ferita nel crollo del ponte. «Purtroppo non posso correre. Ma era importante esserci, per me e per la città. Il via alla corsa è il via alla rinascita per la città. Auguro un ritorno alla normalità a tutti, partenti delle vittime, sopravvissuti, sfollati, residenti in Valpolcevera».



Vittoria - Alla maratona, alla quale hanno partecipato oltre un migliaio di persone, la vittoria è andata al marocchino Mohamed Rity, con il tempo di 2h31'54"