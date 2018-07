Marchetti: «Credo che la Nord dia un´emozione pazzesca»

Il neo acquisto del Genoa è stato presentato oggi

Genova - Alle 12.10 si è svolta la presentazione del nuovo portiere del Genova, Federico Marchetti, all'Arena Albaro Village di Genova. Insieme a lui il dg Giorgio Perinetti che ha parlato della scelta di Marchetti: « Abbiamo scelto un profilo con grande voglia di rilancio per tornare ai livelli che lo competono» e della volontà di completare al più presto la squadra in vista del ritiro: «Siamo tutti impegnati come Genoa per cercare di completare la squadra. Ci sono tanti nomi e la verità è che c'è tanto lavoro».

Ha preso poi parola il trentacinquenne portiere, ringraziando la dirigenza per aver puntato su di lui nonostante gli ultimi mesi vissuti da "separato in casa" alla Lazio. Una situazione che non è stata una novità per lui: «E' una situazione che ho già vissuto a Cagliari, dopo un anno fermo c'era grande scetticismo su di me. L'ambiente laziale non era sicuro ma dopo un mese, un mese e mezzo hanno capito che stavano parlando con un professionista che non aveva mai mollato».

Ha parlato del suo modo di rapportarsi con la squadra: «Nella Lazio ero uno dei giocatori leader dello spogliatoio, tralasciando l'ultimo anno in cui sono state fatte scelte diverse e non potevo esprimermi come avrei voluto. Mi piace sempre metterci la faccia e voglio instaurare un rapporto con la difesa e con i compagni di squadra».

Alle domande sullo stadio e i tifosi: «In primis credo che la Nord dia un'emozione pazzesca, la dà da avversario figuriamoci da giocatore del Genoa. Non ho avuto ancora modo di incontrarli (i tifosi ndr) perchè abbiamo fatto tutto un po' velocemente però non vedo l'ora di abbracciarli e fargli capire che si possono fidare di me».



ph dal profilo Twitter Genoa CFC