Mazzitelli: «Non ci sono in Italia piazze con il calore e la storia del Genoa»

Luca Mazzitelli presentato oggi a Pegli dal dg Perinetti

Genova - Luca Mazzitelli, centrocampista classe '95, è stato presentato oggi a Pegli insieme agli altri nuovi acquisti Lakicevic, Radu e Vodisek. Ad introdurlo il dg Perinetti che ha esordito precisando: «Puntiamo su questi giocatori oltre che per la loro qualità anche per le loro motivazioni».



Il centrocampista ex Sassuolo ha parlato della sua scelta: «La scelta del Genoa è stata immediata, è una piazza molto importante con tifosi molto caldi. Ho avuto un bellissimo incontro con Ballardini, è una brava persona ».



Sul suo futuro contributo in campo:«E’ importante avere compagni con esperienza, il ruolo di centrocampista è difficile, credo di essere un giocatore di gamba. So giocare anche nel centrocampo a due». E anche: «Bisogna imparare tante cose nel corso degli anni. Se ho un compagno che posso vedere tutti i giorni allenarsi mi fa piacere perchè posso rubargli qualcosa».



ph dal profilo Instagram di Luca Mazzitelli