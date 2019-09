Mertens condanna la Samp; terzo ko per i blucerchiati

Genova - Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Ancelotti. A disp. Ospina, Karnezis, Malcuit, Allan, Llorente, Luperto, Insigne, Ghoulam, Younes, Manolas, Gaetano.



Sampdoria - Audero; Ferrari, Murillo, Regini; Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni. All. Di Francesco. A disp. Seculin, Falcone, Gabbiadini, Ramirez, Chabot, Barreto, Depaoli, Augello, Bonazzoli, Thorsby, Léris, Colley.



Una doppietta di Mertens condanna la Sampdoria alla terza sconfitta consecutiva in campionato: al San Paolo la formazione blucerchiata perde 2-0 con una rete per tempo da parte dell’attaccante spagnolo bravo a sfruttare prima un errore di Murillo e poi una deviazione di Ferrari. Il Doria, a secco di gol su azione, si è reso pericoloso a sprazzi: l’occasione più nitida l’ha avuta Rigoni, partito titolare, che lanciato da Quagliarella si è fatto ipnotizzare da Meret. Nella ripresa invece monologo da parte del Napoli che trova il raddoppio e poi soltanto nel finale rischia qualcosina. Per la Sampdoria si prospetta un’altra settimana divisa tra voci di cessione e campionato. Domenica 22 settembre alle 15 arriverà il Torino in un altro test difficile ma dove sarà necessario invertire l’inizio e cancellare lo zero dalla tabella punti.