Genova - «Sampdoria – Lecce 3 punti»: è il contenuto dello striscione appeso a Bogliasco a firma degli Ultras. Un messaggio chiaro ai giocatori in vista della gara di mercoledì sera al Ferraris contro la formazione allenata da Liverani reduce dal pareggio per 1-1 contro la Juventus.



Come ha spiegato in sala stampa Manolo Gabbiadini, autore del momentaneo 1-1 contro il Bologna «si tratta di uno scontro salvezza da non fallire per invertire il cammino».



Ranieri potrebbe decidere di fare un po’ di turn over riproponendo Ekdal in mezzo al campo e De Paoli al posto di Leris. Da valutare le condizioni di Bertolacci uscito per una botta a fine primo tempo nella gara di Bologna.