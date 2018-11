Milan-Genoa 2-1, Romagnoli batte i rossoblu all´ultimo respiro

Un buon Genoa beffato all'ultima azione da un errore del migliore in campo Radu

Genova - MILAN (3-5-2): Donnarumma, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu (84' Castillejo), Laxalt (64' Abate), Cutrone, Higuain. All. Gattuso. A disposizione: Bertolacci, Biglia, Borini, Calabria, Castillejo, Conti, Donnarumma, Mauri, Halilovic, Reina, Zapata



GENOA (3-5-2): Radu, Biraschi, Criscito, Gunter, Lazovic, Romulo (66' Veloso), Mazzitelli (78' Omeonga), Bessa, Zukanovic, Kouamé, Piatek (86' Pandev). All. Juric. A disposizione: Sandro, Lakicevic, Hiljemark, Pereira Lapadula, Lazovic, Medeiros, Omeonga, Pandev, Russo, Veloso, Vodisek



Arbitro: Pasqua



SECONDO TEMPO



94' Triplice fischio di Pasqua



91' GOL del Milan. Romagnoli al volo punisce l'uscita sbagliata di Radu



90' I minuti di recupero sono 3'



87' Musacchio spreca da posizione favorevole e grazia il Genoa



86' CAMBIO per il Genoa. Esce Piatek, entra Pandev



84' GIALLO per Rodriguez del Milan



83' CAMBIO per il Milan. Esce Chalanoglu, entra Castillejo



82' Donnarumma prodigioso su Lazovic, mette in corner un tiro pericolosissimo



81' Suso ci prova con un mancino insidioso, Radu si distende



80' GIALLO per Veloso del Genoa



78' CAMBIO per il Genoa. Esce Mazzitelli, entra Omeonga



74' Scena curiosa a bordocampo. Pandev sta per entrare in campo, ma Juric ferma il cambio e manda il macedone di nuovo in panchina



70' Ci prova Chalanoglu con il destro. Pallone di poco a lato



68' CAMBIO per il Genoa. Esce Romulo, entra Veloso



66' Radu nega il gol a Higuain con una parata da applausi



64' CAMBIO per il Milan. Esce Laxalt, entra Abate



55' GOL del Genoa. Conclusione di Kouamè deviata in modo decisivo da Romagnoli. Occasione creata da un retropassaggio scriteriato di Bakayoko



50' GIALLO per Kessié del Milan



48' Altra grande parata di Radu. Questa volta su Romagnoli che aveva colpito di testa, servito dal calcio d'angolo di Chalanoglu



47' Parata difficilissima di Radu che devia fuori un tiro di Higuain sporcato da un difensore



46' Inizia la ripresa, nessun cambio per le due formazioni



PRIMO TEMPO



47' Finisce il primo tempo



43' GIALLO per Criscito del Genoa. Intervento scomposto su Cutrone



42' Ci prova capitan Criscito dalla distanza. Il pallone sorvola la porta rossonera



41' Romulo tira alto dopo un'azione tambureggiante del Genoa



36' Dribbling avventato di Donnarumma che rischia di perdere palla su Kouamè. Situazione propiziata da un passaggio sciagurato di Bakayoko



31' Punizione dalla trequarti per Chalanoglu che prova a sorprendere Radu, senza successo



24' Genoa pericoloso con una conclusione in girata di Piatek che termina sul fondo



20' Higuain riceve in area da Suso, ma tira altissimo sopra la traversa



18' Milan pericoloso. Kessiè conclude sull'esterno della rete, dopo aver ricevuto palla in verticale da Suso.



15' Prima iniziativa offensiva del Genoa. Kouamé calcia da fuori, Donnarumma blocca a terra



9' Conclusione dalla distanza di Cutrone, dopo aver superato Criscito. Radu blocca in due tempi



4' GOL del Milan. Suso trafigge Radu sul primo palo con un potente tiro dalla distanza, dopo aver superato Mazzitelli al limite dell'area



1' Fischio d'inizio allo stadio Meazza. Milan con la casacca rossonera, Genoa in bianco