Milan - Samp, cori beceri sul crollo del ponte. Comitato delle Vittime: `Serve un intervento forte`

Genova - "La partita Milan-Sampdoria si doveva fermare per gli squallidi cori fatti da persone che non possono definirsi tifosi ma soltanto idioti. Chiediamo subito un intervento della Lega Serie A. Le 43 vittime del crollo di ponte Morandi e le loro famiglie meritano rispetto, i genovesi meritano rispetto, tutta Genova merita rispetto perché ha dimostrato e sta dimostrando al mondo il suo valore, di cui ogni italiano dovrebbe andare fiero. Tutta Italia deve tifare per noi, non contro! È una brutta pagina del calcio che non ci piace e non ci rappresenta. Subito le scuse": così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sui cori di alcuni tifosi milanisti in Milan-Sampdoria che durante gli sfottò avrebbero urlato "Sentiamo puzza di pesce, avete il ponte crollato...". Il caso è stato reso pubblico dal Secolo XIX. I cori sono stati uditi in curva nord sotto il settore ospiti.



"Sull'episodio è intervenuto anche il Comitato ricordo vittime del ponte Morandi: "Lo sport dovrebbe essere qualcosa che unisce, che con senso civico rispetta gli avversari. Durante la partita fra e Milan e Sampdoria si è verificato un grave episodio. Sono stati lanciati cori contro la squadra ospite che hanno inneggiato trionfalmente alla "nostra" tragedia... Queste persone hanno della segatura al posto del cervello, ma devono essere fermati e qualcuno ha il potere di farlo. Come immaginerete, per chi come noi ha perso delle persone molto importanti sotto le macerie di quel maledetto ponte Morandi sentire l'uso meschino di quella tragedia per un fine così stupido e banale è difficile da accettare. Chiediamo alla Figc ed a tutti coloro che possono farlo, un intervento forte e determinato. Dimostriamo che siamo un paese degno della nostra storia antica, tanti dei nostri avi illustri si stanno rivoltando nella tomba ed anche i nostri 43 cari".



Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Genova Marco Bucci in un post su Facebook: "I beceri cori, che una sparuta parte della tifoseria milanista ha lanciato dalla sua curva lunedì scorso durante Milan-Sampdoria, sono espressioni offensive non solo per la comunità genovese ma per l'Italia intera che il 14 agosto 2018 ha vissuto una tragedia piangendo 43 vittime. Un coro che tocca in profondità il dolore di chi quel giorno ha perso figli, fratelli, familiari e amici. Un coro che apre ferite pesanti. Un coro indegno che non rispecchia l'animo con cui milioni di italiani hanno vissuto quel momento. Gli sfottò tra curve calcistiche devono rispettare il canone della dignità che, in questo caso, è stato ampiamente superato. Mi auguro che chi di dovere possa prendere le dovute misure per condannare certi atteggiamenti e che episodi di questo tipo non si ripetano mai più".