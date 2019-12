Motta: `Il derby? Andiamo in campo per vincere, senza paura`

Genova - “Affronteremo il derby come tutte le altre gare cercando di portare a casa i tre punti. Daremo tutto per fare una grande prestazione”: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Thiago Motta.



Sarà una rosa rimaneggiata tra assenze per infortuni e squalifiche ma il mister del grifone è chiaro: “Sarà uno stimolo in più. La squadra che scenderà in campo avrà grande voglia ed entusiasmo per fare una grande partita".



Sulla possibilità di vedere in campo la coppia Pinamonti-Favilli il mister rossoblu ha concluso: "I buoni giocatori possono sempre giocare assieme. Da questa parte non esiste paura”.



Convocati: Barreca, Gumus e Lerager. Ecco i nomi e i numeri di maglia: 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 18 Ghiglione, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 27 Sturaro, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 56 Cleonise, 65 Rovella, 93 Jandrei, 97