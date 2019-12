Motta: `Il derby è alle spalle, a Milano per fare risultato`

Genova - “Basta pensare al passato, dobbiamo tornare alla vittoria. Il derby? E’ passato, serve reagire a un ko che immeritato”: lo ha annunciato l’allenatore del Genoa Thiago Motta alla vigilia della sfida contro l’Inter in programma domani alle 18 a San Siro.



Il mister rossoblu, con un passato nell’Inter ha poi proseguito: “I miei ricordi a Milano sono belli ma adesso penso al Genoa e ai giocatori da mettere in campo per portare a casa punti”.



Motta non si è sbilanciato sui convocati: “Favilli e Sturaro ok ma soltanto al termine della rifinitura capirò su chi potrò contare”.