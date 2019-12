Motta non ci sta: `Il pareggio sarebbe stato giusto`

Genova - “Il risultato più giusto? Il pareggio”: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Thiago Motta ai microfoni di Sky Sport al termine del derby perso 1-0.



"Io difenderò sempre i 'miei' giocatori, di certe cose parleremo nello spogliatoio. Contro il Lecce avevamo giocato bene, non sono tipo da cambiare idea di gioco; la fase difensiva va bene, quella offensiva è da migliorare”.



Infine Motta alla domanda sulle assenze di Agudelo e Pandev: "Non rappresentano una scusante, non sarebbe giusto per chi è andato in campo".