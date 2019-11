Genova - Dopo la brutta sconfitta contro l’Udinese buone notizie per il Genoa arrivano dall’infermeria con il recupero di Criscito e Favilli: i due giocatori hanno lavorato con il resto del gruppo e potrebbero essere disponibili per la trasferta di sabato contro il Napoli.



Insieme a loro rientra pure Cassata dopo il turno di stop a seguito dell’espulsione rimediata contro la Juventus. Intanto il tecnico rossoblu che non avrà Kouamè partito per la Coppa d’Africa Under 23 dovrebbe lanciare Pandev dal primo minuto come compagno di reparto di Pinamonti.