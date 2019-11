Genova - “Voglio i tre punti giocando una gara di personalità come a Napoli”: lo ha dichiarato l’allenatore del Genoa Thiago Motta in vista della sfida contro la Spal importante in chiave salvezza.



I rossoblu saranno in attacco senza Kouamè che si è rotto il crociato in Nazionale. Motta ha aggiunto: “Mi spiace tanto e mi auguro recuperi il prima possibile. A Ferrara giocheremo per lui”.



Sul problema del gol il tecnico rossoblu ha spiegato: “Le partite si vincono con le reti di tutti, non soltanto con quelli delle punte”.