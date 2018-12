Murgita: «La classifica può far paura, senza fame non se ne esce»

Il viceallenatore rossoblù ha parlato a margine della sconfitta contro il Torino

Genova - «I gol subiti in due minuti fanno parte dell'imponderabile» così il viceallenatore del Genoa Murgita, a margine della sconfitta di Torino. Esordio amaro al posto dello squalificato Juric: «Due gol paradossali, nel primo Rincon non entra pulito, poi Romero fa un’ingenuità, il secondo praticamente a tempo scaduto. La sostituzione di Piatek è stata dettata dal dover fare una partita più di sofferenza, abbiamo deciso di puntare su Kouamé. Nonostante tutto abbiamo provato ad affrontare la gara nel miglior modo possibile, nel secondo tempo soprattutto sul finale con un po’ di qualità in più si poteva costruire qualcosa di importante, ma ci è mancato l’ultimo passaggio».



Ha poi aggiunto: «Il Torino ha attaccato di ripartenza, noi siamo andati poco alla conclusione rispetto a quello che potevamo fare. Forse non abbiamo recuperato tutte le energie dopo il derby».



Sul gesto di Lapadula, di lanciare la maglietta verso la panchina: «Non l’ho visto, forse era arrabbiato per il risultato, immagino ci tenesse a lasciare il segno. Da lui ci aspettiamo ciò che vediamo anche in allenamento: una sorta di rinascita». E conclude: « La classifica fa preoccupare, ma può far anche capire che, senza fame, senza quell’aggressività feroce, non puoi uscirne fuori».