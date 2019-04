Napoli - Genoa 1-1. In 10 contro 11 i rossoblu pareggiano al San Paolo

Genova - Napoli: Karnezis; Hysaj, Maksmovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik. All Ancelotti. A disp: Meret, Ospina, Chiriches, Malcuit, Luoerto, Mario Rui, Ounas, Insigne, Younes



Genoa: Radu; Gunter, Biraschi, Criscito; Pereira, Sturaro, Veloso, Bessa, Lazovic; Kouamé, Pandev. All. Prandelli. A disp: Jandrei, Marchetti, Gunter, Lerager, Sanabria, Lapadula, Pezzella, Mazzitelli, Rolon, Radovanovic, Favilli, Fallou.



Arbitro: Pasqua di Tivoli



Primo Tempo

1' Tiro di Fabian Ruiz, palla fuori



2' Destro di Milik, palla alta



7' Callejon mette in area di rigore, Criscito anticipa Milik pronto a calciare



8' Pandev si divora il vantaggio tentando un assist invece di calciare dopo aver ricevuto da Kouamè



12' Conclusione di Veloso, palla fuori



13' Ancora Pandev pericoloso ma il suo sinistro finisce di poco a lato



18' Callejon in area di rigore ma Milik non interviene, palla sul fondo



20' Pandev impegna Karnezis, è corner



21' Sinistro di Mertens, para Radu a terra



24' Ammonito Allan per fallo su Pandev



27' Genoa in 10, espulso Sturaro per fallo su Allan



32' Tiro di Kouamè, Karnezis manda in corner



34' Gol Napoli Mertens dal limite dell'area, Radu è battuto



38' Palo colpito da Gunter



41' Conclusione di Biraschi, il portiere del Napoli manda in corner



44' Saranno 5 di recupero



45' Milik in tuffo di testa, para Radu



47' Radu evita il raddoppio del Napoli deviando il tiro di Callejon



48' GOL GENOA Lazovic al volo su assist di Pandev e Karnezis è battuto



50' Finisce il primo tempo al San Paolo sul punteggio di 1-1



Secondo Tempo

7' Zielinski da pochi passi spedisce alto



12' Colpo di testa di Milik, para Radu



15' Punizione battuta da Mili, para Radu



20' Tiro di Hysaj, è corner



21' Hysaj ferma fallosamente Rolon, è giallo



27' Piazzato di Mertens, palla alta



31' Milik di testa, palla a lato. Preme il Napoli, si difende come può il Genoa



33' Genoa vicino al gol con Kouamè ma para il portiere del Napoli



34' Rolon al volo, palla fuori



40' Koulibaly ruba il pallone a Kouamè e calcia, Radu manda in corner



45' Saranno 3 di recupero



46' Tiro di Ounas, para Radu



48' Finisce qui, il Genoa pareggia 1-1