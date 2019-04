Napoli - Genoa, Prandelli: «Voglio in campo una squadra senza paura»

Il mister rossoblu non svela le scelte di formazione

Genova - «Voglio una squadra che osi»: lo ha dichiarato l'allenatore del Genoa Cesare Prandelli alla vigilia della sfida contro il Napoli in programma domani alle 20.30 al San Paolo



«In questo momento non dobbiamo creare alcun tipo di tensione interiore, tutto l'ambiente deve essere unito per raggiungere la salvezza. Formazione? In certi momenti devi solo pensare di poter mettere i giocatori nei ruoli giusti, altro non dico».



Marchetti (1), Gunter (3), Criscito (4), Lerager (8), Sanabria (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Pezzella (13), Biraschi (14), Mazzitelli (15), Rolon (18), Pandev (19), Radovanovic (21), Lazovic (22), Bessa (24), Sturaro (27), Pereira (32), Favilli (39), Veloso (44), Fallou (85), Jandrei (93), Radu (97).