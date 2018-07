Nazionale di Nuoto in visita ai pazienti del Gaslini

Genova - Una delegazione di atleti azzurri, impegnati in questi giorni a Genova nei campionati assoluti di nuoto in acque libere, ha passato un pomeriggio con i piccoli pazienti del reparto di Ortopedia dell'Istituto Gaslini. Si tratta degli atleti Arianna Bridi, Rachele Bruni, Martina De Memme, Matteo Furlan, Mario Sanzullo e Simone Ruffini accompagnati dai tecnici Luca Piscopo e Fabrizio Antonelli, dal commissario tecnico della Nazionale Massimo Giuliani e dai dirigenti e rappresentanti federali Cristina Nistri, Valeria Di Paolo, Silvia Santoro, Simona Fagioli, Marco Callai e Massimo Cicerchia.



La delegazione al completo è stata ricevuta dal Presidente dell'Istituto Gaslini Pietro Pongiglione e dal direttore del reparto di Ortopedia Silvio Boero, per una visita ai bambini ricoverati e la consegna di magliette e gadget della nazionale di nuovo in acque libere. Il dono più ambito è stato per tutti i piccoli ricevere una delle bellissime medaglie che i giovani campioni, con grande gentilezza e disponibilità, hanno messo al collo dei piccoli ricoverati, con l'augurio di diventare campioni a loro volta. In questa occasione la Società Sportiva Sturla, che insieme alla FIN ha organizza l'evento, ha fatto una donazione di euro 500 a favore dell'ospedale Gaslini.