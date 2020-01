Nicola si presenta: `Dimostrerò tutto con passione`

Genova - “La sfida è fantastica nonostante la situazione è molto delicata. Basta pensare al passato, ripartiamo da zero”: così l’allenatore del Genoa Davide Nicola si è presentato in conferenza stampa a Pegli alla vigilia della gara casalinga contro il Sassuolo in programma al Ferraris alle 18.



Il mister rossoblu ha poi aggiunto: “Servono umiltà e coraggio e soprattutto guarderemo i nostri pregi. A livello di singoli abbiamo qualità importanti ma manca l'equilibrio. Fin dal primo giorno i ragazzi si sono messi subito a disposizione con grande voglia di cancellare la prima parte di stagione. Il Sassuolo gioca con qualità ma concede anche, dobbiamo esser bravi a capire come metterli in difficoltà”.



Infine una battuta su chi sarà il nuovo portiere tra Radu e Perin: “Chi scenderà in campo sarà il titolare per tutto il campionato. Valuterò oggi”.