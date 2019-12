Non basta Caprari, la Juventus trova i tre punti con Dybala e Ronaldo

Genova - Sampdoria: Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez, Caprari. All. Ranieri. A disp: Seculin, Falcone, Augello, Chabot, Rigoni, Regini, Maroni, Gabbiadini, Léris, Quagliarella, Pompetti.



Juventus: Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo. All. Sarri. A disp: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, de Ligt, Rugani, Ramsey, Emre Can, Portanova; Douglas Costa, Cuadrado, Pjaca, Bernardeschi



Arbitro: Rocchi di Firenze



La Sampdoria perde 2-1 contro la Juventus nell’ultima gara del 2019: i bianconeri trovano i tre punti grazie alle reti di Dybala e Cristiano Ronaldo e restano in testa in attesa di capire se da soli o insieme all’Inter impegnato sabato. Ranieri, rispetto al successo ottenuto nel derby, lancia Caprari in attacco al posto di Quagliarella supportato da Ramirez, mentre in difesa sulla destra confermato Murillo con Depaoli. A centrocampo al posto di Vieira ed Ekdal ecco Thorsby e Linetty con Jankto recuperato e finito sulla sinistra.



La Juventus parte forte e al 15’ ci prova con Ronaldo ma il suo colpo di testa termina alto. Passano tre minuti e ci prova la Sampdoria con Ramirez imbeccato da Murillo ma il colpo di testa del centrocampista termina alto. Al 19’ i bianconeri trovano il vantaggio con una gran gol realizzato al volo da Dybala e pallone che si infila all’angolino. La Sampdoria non si demoralizza, anzi cerca di trovare gli spazi giusti per colpire la Juventus e al 35’ arriva il pareggio con Caprari bravo a sfruttare un rimpallo di Alex Sandro. Nel finale però è ancora la Juventus a trovare il gol con Ronaldo che in volo colpisce di testa superando Murru e infilando Audero. Nel secondo tempo la Juventus cerca il tris per chiudere la gara, mentre la Sampdoria con la forza dei nervi il pareggio ma il risultato del primo tempo non cambia. Nel recupero da segnalare soltanto il rosso a Caprari per doppia ammonizione. Per i blucerchiati alla ripresa nel 2020 la gara contro il Milan a San Siro in programma il 6 gennaio alle 15.