Non basta Kouamè, il Genoa ko contro il Torino. Rosso a Romulo

I rossoblu pagano a caro presso l'ingenuità del loro centrocampista e restano in 10. Bene Radu

Genova - Nonostante una prova generosa il Genoa esce sconfitto 2-1 dall’Olimpico contro il Torino: i rossoblu trovano il vantaggio con Kouamè ma subiscono la rimonta targata Ansaldi e Belotti.



Primo Tempo - Il Genoa si presenta in campo con dieci undicesimi rispetto al derby pareggiato contro la Samp: a causa di un problema influenzale Veloso deve alzare bandiera bianca e al suo posto c’è Sandro. I rossoblu, alla caccia della vittoria in trasferta che manca da due mesi, partono forte e al 15’ trovano la traversa con Piatek. Passa soltanto un minuto e Belotti di testa, su cross di De Silvestri, sfiora il gol. Al 28’ il Genoa resta in inferiorità numerica per il doppio giallo a Romulo e Murgita deve cambiare togliendo Piatek e inserendo Gunter. Nonostante in dieci contro undici la formazione rossoblu va in vantaggio con Kouamè bravo a superare Sirigu. Il Torino cerca la reazione e nel recupero trova le reti per ribaltare il match: al 46’ Ansaldi infila il pallone all’angolino dove Radu non può arrivare e al 49’ Belotti trasforma il rigore concesso da Mariani per fallo di Sandro su Iago Falque.



Secondo Tempo - Nella ripresa sale in cattedra Radu: il portiere del Genoa è bravo al 15’ a ribattere un tiro di Iago Falque e poi al 35’ su Belotti bravo a colpire di testa da pochi passi. Murgita cerca il tutto per tutto per pareggiare ma il Torino quando attacca è pericoloso e al 37’ potrebbe triplicare con Baselli ma la palla finisce sul fondo. Prima del fischio finale l’estremo difensore del Genoa respinge un tiro di Zaza evitando un tris che sarebbe stato immeritato. Domenica il Genoa alle 18 sarà impegnato nella sfida salvezza contro la Spal dove mancheranno Romulo e Bessa.