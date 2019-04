Blucerchiati alla seconda sconfitta consecutiva

Genova - Seconda sconfitta consecutiva per la Sampdoria e altro passo falso in chiave Europa: al Ferraris la Roma vince 1-0 con la rete realizzata da Daniele De Rossi bravo con un tap in a battere Audero.



Primo Tempo - Giampaolo fa riposare Colley e inserisce Tonelli mentre al fianco di Quagliarella c’è Defrel. Come trequartista tocca a Saponara al posto di Ramirez. La Sampdoria parte forte e in pochi minuti ha l’occasione per andare in vantaggio ma sia Saponara che Quagliarella non inquadrano la porta. Al 21’ è Kluivert a impensierire Audero che però si fa trovare attento. Tre minuti dopo ci prova Defrel a cercare la rete ma Mirante spedisce in corner. Da questo momento il Doria preme senza però trovare il vantaggio. Per i giallorossi c’è il tiro a giro di Cristante che termina a lato. Finisce qui il primo tempo.



Secondo Tempo - Nella ripresa la prima azione è della Roma con l’ex Schick che di testa manda fuori. All’11 tocca a Saponara ma Mirante è attento: un minuto dopo il trequartista esce e lascia spazio a Gabbiadini. stessa sorte tocca a Linetty sostituito da Jankto. Ranieri mette Dzeko al posto di Pellegrini e la Roma prende campo arrivando al vantaggio alla mezz’ora: da calcio d’angolo De Rossi sfrutta una deviazione e batte Audero. I giocatori chiedono un intervento del silent check ma dopo un consulto Mazzoleni convalida il gol. Adesso è assalto all’arma bianca per la Sampdoria che nel finale si affida anche a Sau al posto di Vieira ma la difesa della Roma tiene e porta a casa i tre punti. Per il Doria testa al derby per provare a riscattare gli ultimi due ko consecutivi.