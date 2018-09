Novità in porta nel Genoa, sciolti i dubbi

Ballardini deciso di cambiare il suo numero uno

Genova - Radu al posto di Marchetti: è questa la possibile novità in porta nel Genoa che affronta il Chievo questa sera alle 21 allo stadio Luigi Ferraris.



Per il portiere in prestito dall’Inter ma l’anno scorso all’Avellino dove ha collezionato 22 presenze in serie B è l’esordio nel massimo campionato. Ballardini, nella consueta conferenza stampa della vigilia alla domanda su Marchetti ha dichiarato che «non giocava da un po’ e quindi bisognava dargli tempo per ritrovare la forma» e oggi ha deciso di lasciarlo a riposo per un turno.