Obiang, si complica il ritorno in blucerchiato

La Samp non è ancora riuscita a risolvere il rebus regista

Genova - Rimane l'incognita regista per la Samp, rimane l'obiettivo Pedro Obiang, ma l'affare si complica. Il West Ham rimane fermo sulla richiesta di 12,5 milioni, mentre i blucerchiati non sono disposti ad andare oltre i 10. La volontà del giocatore di tornare a Genova non è stata sufficiente per ora a sbloccare la trattativa.



Sky Sport nelle ultime ore, viste le difficoltà per arrivare allo spagnolo, ha fatto i nomi di Stefano Sturaro - sicuro partente da Torino - e Joao Mario. Per il portoghese l'Inter chiede 30 milioni, ma vista la carenza di offerte non è da escludere un prestito in blucerchiato.

Intanto la società di Corte Lambruschini comunica ufficialmente la cessione a titolo temporaneo di Leonardo Capezzi all'Empoli con diritto di opzione e contro-opzione.