Genova - Dopo Nicolas Spolli lascia il Genoa, seppur in prestito, anche Stephane Omeonga: il centrocampista andrà a giocare fino a giugno in Scozia all’Hibernian.



Omeonga in questa stagione ha disputato soltanto una partita, in casa contro il Napoli. Per il ragazzo adesso la nuova esperienza nel campionato scozzese.