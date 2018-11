Osti: «Una settimana per capire gli errori fatti contro il Torino»

Il Ds blucerchiato ha parlato a margine della candidatura di Genova a capitale europea dello sport 2023

Genova - «Se Atene piange, Sparte non ride» così Carlo Osti riassume il turno di Serie A delle genovesi, spazzate via da Inter e Torino rispettivamente 5-0 e 1-4. Il ds della Samp ha parlato a margine della candidatura di Genova a capitale europea dello sport 2023.



Ha anche aggiunto: «Veniamo da un turno di campionato non felice e abbiamo davanti una partita difficile a Roma. Avremo una settimana di tempo per prepararla, cercando di capire i motivi per i quali ieri non abbiamo fatto sicuramente una delle nostre migliori gare casalinghe»