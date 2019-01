Pallavolo, cambia la guida tecnica in casa PSA Olympia

Genova - Importanti novità in casa PSA Olympia: nella giornata di ieri, infatti, la società ha deciso di sollevare Marco Oddera dall’incarico di allenatore della prima squadra. A Marco vanno i più sentiti ringraziamenti per l’importante lavoro svolto, per la grande professionalità e per l’impegno dimostrati fino ad oggi, oltre naturalmente ad un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.



Il nuovo allenatore della PSA Olympia sarà Luca Mantoan. Sarà lui infatti a guidare da oggi le leonesse gialloblù. Ex giocatore mancino, di ruolo centrale, Mantoan vanta una lunga carriera trascorsa fra Serie A1 e A2, con anche diverse convocazioni in Nazionale, fra Torino, Cuneo, Catania e Mantova, squadra dove conosce un giovane allenatore, Daniele Bagnoli, figura fondamentale per la sua maturazione definitiva. Successivamente, prosegue nelle serie inferiori, fra B1 e B2, vincendo anche una Coppa Italia.



Conclusa una longeva carriera da giocatore, all’età di 42 anni si dedica a quella di allenatore, sia maschile che femminile, riportando degli ottimi risultati fra i quali spicca senza dubbio la vittoria e la promozione in B1 maschile ad Alba.