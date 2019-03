Pallavolo, la PSA Olympia cala il tris: contro Caseificio Paleni finisce 3-0

Genova - Le ragazze della PSA Olympia battono 3-0 Caseificio Paleni e inanellano la terza vittoria consecutiva, un risultato che porta le leonesse gialloblù a quota 37 punti in classifica, al sesto posto solitario.



«Una vittoria che è il frutto di un ambiente che ha ritrovato la serenità e la voglia di non mollare – ha commentato soddisfatto il presidente Giorgio Parodi - Posso solo che essere molto contento. Anche oggi ho visto una squadra che non ha mai mollato, che è sempre rimasta concentrata e che non ha sbagliato quasi niente».



Partita subito in discesa, con il primo set vinto 25-12 dalle gialloblù. Nel secondo set, sicuramente più combattuto, il punto è arrivato sul 25-21 poi nel terzo set le ragazze di coach Mantoan hanno chiuso i conti con il 27-25 finale.



Sabato prossimo, sfida da non sbagliare contro Pavidea, quarta in classifica a +5 sulla PSA Olympia. Rosicchiare questo distacco vorrebbe dire tornare di prepotenza in lotta per i playoff e dare il definitivo colpo di spugna al periodo nero di qualche settimana fa.