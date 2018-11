Pallavolo, PSA Olympia batte Cartiere dell´Adda e resta in vetta

Genova - Una vittoria per restare in vetta, una vittoria per continuare il sogno. La PSA Olympia fa valere la legge del PalaOlympia e batte 3-0 anche Cartiere dell’Adda nella 7ª giornata in un campionato di Serie B2 che, settimana dopo settimana, si fa sempre più strabiliante per le ragazze di Marco Oddera.



«Una vittoria che ci permette di passare un’altra settimana il più in alto possibile in classifica – commenta Sara Della Rocca, libero della PSA Olympia – Noi ci teniamo sempre a far bella figura, specialmente qui in casa. Vittoria importante, mettiamo in cascina anche questi tre punti ma pensiamo già alla prossima. Certo, iniziare la settimana con una vittoria ti dà un altro spirito anche per gli allenamenti ma tra una settimana sarà un’altra battaglia perché sappiamo benissimo che, contro di noi, tutte giocano col coltello fra i denti. L’esordio di Giulia Ottonello? Quando è entrata, sorridendo, le ho detto “Ti concedo un tocco di seconda” e lei, nemmeno a farlo apposta, l’ha sfoderato per chiudere la partita. Battute a parte, sono davvero contenta del suo esordio, così come per quello di Asia Ferrando sabato scorso, tra l’altro al posto mio. Si impegnano tantissimo durante la settimana e senza di loro comunque non potremo allenarci. Sono felicissima perché se lo meritano».