Pandev e Criscito illudono, il Lecce pareggia 2-2

Genova - Lecce: Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell'Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; Farias, Babacar. All. Liverani. A disp: Vigorito, Riccardi, Vera, Falco, Monterisi, Farias, Pierno, Dubickas, Tabanelli, Gallo, Lo Faso, Imbula.



Genoa: Radu; Ghiglione, Biraschi, Romero, Criscito; Pajac, Schone, Sturaro; Pandev, Pinamonti, Agudelo. All. Motta. A disp: Marchetti, Jandrei, Goldaniga, Jagiello, Radovanovic, Cassata, Favilli, Ankersen Cleonise, Rovella



Arbitro Rocchi di Firenze



Il Genoa resta in nove a Lecce ma porta via un punto importante ella delicata sfida salvezza: finisce 2-2 allo Stadio di Via del Mare dopo un grande primo tempo giocato dai rossoblu che sono andati sul doppio vantaggio con le reti realizzate da Pandev e Criscito. Per i padroni di casa a segno Falco e Tabanelli, subentrati dalla panchina.



Un primo tempo giocato in modo perfetto dal Genoa che chiude la prima frazione sul 2-0 trovando il gol al 31’ di Pandev che da metà campo calcia di controbalzo e infila Gabriel fuori dai pali e poi con Criscito che realizza il calcio di rigore concesso da Rocchi per fallo di Lucioni su Pandev.



Nella ripresa il Genoa potrebbe andare sul 3-0 ma Agudelo si fa respingere il tiro dal portiere del Lecce. Poi succede di tutto, Liverani inserisce Falco e il calciatore trova il gol con un sinistro a giro. Al 17’ ci prova ancora i rossoblu con Pinamonti che su cross di Ghiglione manda fuori. Al 24’ l’episodio che cambia la gara: Agudelo atterra in area Dell’Orco e Rocchi estrae il rosso e un minuto dopo Tabanelli di testa trova il pareggio. La partita diventa nervosa il Genoa resta in 9 con il rosso a Pandev per un fallo a metà campo. Il Lecce le prova tutte per portare via i tre punti ma il Genoa tiene e si porta via un punto. Sabato prossimo il derby dove oltre agli infortunati Lerager e Zapata mancheranno per squalifica Agudelo e Pandev.