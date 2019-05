Pandev non basta, il Genoa perde 2-1 contro l´Atalanta

Sabato alle 18 la sfida decisiva contro il Cagliari. Non ci sarà Romero squalificato

Genova - Il Genoa si sveglia tardi e l’Atalanta vince 2-1: i rossoblu dopo un buon primo tempo subiscono nella ripresa le reti dei padroni di casa e solo nel finale trovano il gol con Pandev.



Primo Tempo - Prandelli non cambia formazione rispetto al pareggio contro la Roma con Lapadula e Kouamè in attacco insieme a Bessa. La prima azione è per il Genoa con Radovanovic ma la palla è alta. Poi l’Atalanta segna due reti con Gosens e Zapata ma entrambe vengono annullate per fuorigioco. I rossoblu però restano in partita ma non riescono a trovare la via del gol anche per la bravura di Gollini. Si va al riposo sul punteggio di 0-0.



Secondo Tempo - Nella ripresa Gasperini toglie uno spento Pasalic e inserisce Barrow: il neo entrato al primo affondo trova il gol sfruttando un errore di Zukanovic e una deviazione sfortunata di Radu. Prandelli le prova tutte per pareggiare inserendo Pandev e togliendo Lerager. All’ottavo però ecco il raddoppio dell’Atalanta con il gol realizzato da Castagne su assist dalla sinistra di Djmisiti. Il Genoa da quel momento cambia marcia e preme trovando la rete nel finale di Pandev su colpo di tacco di Romero. Poi il forcing finale ma non basta, il grifone esce sconfitto dal Mapei Stadium. Sabato alle 18 la sfida contro il Cagliari da non sbagliare: mancherà Romero ammonito e squalificato e saranno da valutare le condizioni di Lazovic.